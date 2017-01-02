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02 Ocak 2017 12:07

"Yaşama Yol Ver" projesini anlattılar


02 Ocak 2017 12:07

Sağlık Bakanlığının 112 acil hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin önlenmesi amacıyla başlatmış olduğu "Yaşama Yol Ver Projesi" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programında eğitim gören öğrenciler tarafından vatandaşlar bilgilendirildi.
Kent Merkezine bağlı Kozlu Sahil yolunda bulunan Esas 67 Burda Alış Veriş Merkezinde düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Emre Karaahmetoğlu, 112 Acil Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Uğur Ömür Alagöz, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Aydın Şanlıoğlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak, Öğretim görevlisi Sevda Bayhan’ın yanı sıra kampanyaya yaklaşık 53 öğrenci ve 112 ekipleri katıldı.
Öğrenciler tarafından alış veriş merkezine gelen vatandaşlar bilgilendirilerek, kampanya kapsamında el broşürleri, araçlara yapıştırılan vantuz, çocuklar için boyama kitapları ile kırtasiye setinin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi. Düzenlenen proje kapsamında bir açıklama yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Sibel Koçak ise “Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk Projesi kapsamında 112 acil ihbar hattının etkin kullanılması için Halk Eğitimi düzenlemiş bulunmaktayız. İl Sağlık Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz bu ortak çalışma gerek öğrencilerimiz açısından gerekse de vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla çok faydalı geçmiştir. Bizim bu çalışmamızda destek veren İl Sağlık Müdürlüğüne ve Esas 67 Burda Alış veriş Merkezi Yönetimine buradan teşekkür etmek istiyorum" dedi.



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