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16 Nisan 2017 10:55

Yaşlı adam oy kullanacağı okula kucakta taşındı

Zonguldak’ta 80 yaşındaki Veli Çekirdekçi, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Yaşlı adam oy kullanacağı okula kucakta taşındı

16 Nisan 2017 10:55

Ambulansla okula getirilen yaşlı adam, oy sandığının bulunduğu sınıfa kucakta götürüldü.


Zonguldak’ta saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Yaşlı ve engelli vatandaşlar için hizmet veren Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tam kadro görev yaptı. Rat Mahallesi Bülbül Sokak’ta ikamet eden 80 yaşındaki Veli Çekirdekçi’nin imdadına da Evde Sağlık Hizmetleri Birimi yetişti. Evinden alınan yaşlı adam, oğlu ve eşiyle birlikte ambulansla Cumhuriyet İlkokuluna getirildi. Burada ekipler tarafından ambulanstan indirilen Veli Çekirdekçi, yürümekte zorluk çekince kucakta taşındı. Oy kullanacağı sınıfa getirilen yaşlı adam, kabinde oyunu kullandıktan sonra yine Evde Sağlık Hizmetleri Birimine ait ambulansla evine götürüldü.




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