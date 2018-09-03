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03 Eylül 2018 13:10

Yaşlı adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzeloğlu Köyü’nde sağlık problemleri yaşayan 75 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

Yaşlı adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu

03 Eylül 2018 13:10


Olay sabaha yakın saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Güzeloğlu Köyü Hatipoğlu Mahallesinde oturan Ramis Öncü’nün cansız bedeni evinin bahçesinde bulunan 8 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Her gece uyku problemi yaşadığı için dışarı çıktığı iddia edilen yaşlı adamın dün gece de dışarı çıktığı ve geri dönmediği belirtildi. Yaşlı adamı yatağında göremeyen ailesi jandarma ekiplerinden yardım istedi. Çevrede arama çalışmaları yapan ekipler evin bahçesinde bulunan su kuyusunda yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Öncü’nün cansız bedeni jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından cenaze ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.




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