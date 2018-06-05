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05 Haziran 2018 13:44

Yaşlı annesine kefen giyip ölü şakası yaptı, gerçek sanan anne feryat etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir vatandaş kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı.

Yaşlı annesine kefen giyip ölü şakası yaptı, gerçek sanan anne feryat etti

05 Haziran 2018 13:44

Şakayı gerçek sanan yaşlı kadın ise oğlunun kefene bürünmüş halini görünce feryat edip gözyaşı döktü.


Kdz. Ereğli ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan Ali Acar, annesine ölü şakası yapmak istedi. Arkadaşlarının da yardımıyla kefene sarılan Acar, evinin önüne yattı. Oğlunun kefenli halini gören yaşlı annesi ise gözyaşlarına boğuldu.


Kefen giyip çenesini bağlayarak annesine ölü taklidi yapan Acar’ın o halini gören annesi ise feryat edip gözyaşı döktü.


Yapılan şakadan habersiz olan yaşlı kadın, oğlunun öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde ise, “Yavrum Kur’anımız olsun. Evimizde Kur’an okunsun” diye gözyaşı döktü.


Çevredekiler ise o anları izlerken kahkahalara boğuldu. Bir kadın ise yaşlı kadının haline dayanamayarak, "Bu kadar yeter" diye cevap verdi.




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