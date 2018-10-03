Yaşlı çift gelinlerini eve götürürken geçirdikleri kazada hayatını kaybetti

Gelinlerini Çorum'dan Bartın'a götürürken Zonguldak'ın Devrek ilçesinde trafik kazası geçiren yaşlı çift hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Bartın'a gitmek üzere yola çıkan ve yanlış yola giren Mehmet Dabak idaresindeki 41 BL 603 plakalı otomobil, dün gece Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sürücünün uyuması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Nazmiye Dabak (73) ve eşi Hasan Dabak (82) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar Devrek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşlı çiftin cenazeleri de hastanenin morguna kaldırıldı.

Cenazeleri hastane morgundan alan ailenin yakınları, "Gelinlerini Bartın'a bırakmak için gidiyorlardı. Mengen-Devrek arası yolda uyumuş, sonucunda kaza meydana gelmiş. Gidemediler, diyecek bir şey yok" dediler.

Çorum'dan Bartın'da oturan gelinlerini evine götürmek için yola çıktıkları öğrenilen yaşlı karı kocanın cenazeleri, İstanbul Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.