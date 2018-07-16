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16 Temmuz 2018 12:37

Yavru Arslanlar iki maçtanda galip ayrıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Galatasaray futbol okulu ile Antrenör Muhsin Aydın futbol okulu öğrencileri hazırlık maçı yaptı.

Yavru Arslanlar iki maçtanda galip ayrıldı

16 Temmuz 2018 12:37

İki grupta yapılan maçlardan yavru Arslanlar galip ayrıldı.


Kdz. Ereğli Galatasaray Futbol Okulu öğrencileri ile Antrenör Muhsin Aydın Futbol Okulu öğrencileri Şehir Vefa Karakurdu Stadı’nda hazırlık maçı için bir araya geldi. İlk olarak 8 yaş grubu öğrencilerinin 30’ar dakikadan iki devre ve yarım sahada yaptıkları karşılaşmayı minik arslanlar 1-0 galip olarak tamamladı.


11 yaş grubunda oynanan ikinci karşılaşma ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Genç Arslanların üstün oynadığı karşılaşmada futbol okullarının antrenörleri genç yetenekleri yönlendirerek saha içerisinde yapmaları gerekenler noktasında sık sık uyarılarda bulundu. Karşılaşma genç Arslanların 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Antrenör Muhsin Aydın iki maçta da skorun çok önemli olmadığını belirterek, çocukların bu tür karşılaşmalarda inanılmaz tecrübeler kazandıklarını ve kendilerini gösterme fırsatı bulduklarını söyledi. Kdz. Ereğli Galatasaray Futbol Okulu antrenörleri Gürkan Eren ve Metin İlhan Ceylan’ın futbolculuk dönemlerinde kendilerine hocalık yaptığını ve kendileri ile gurur duyduğunu belirten Aydın, eski öğrencilerinin çok daha güzel yerlere geleceğini ifade etti.


Kdz. Ereğli Galatasaray Futbol Okulu Antrenörü Gürkan Eren’de eski hocası Muhsin Aydın’a düzenlenen organizasyondan dolayı teşekkür ederken, Ereğli ilçesinden iyi futbolcular yetişmesi için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada çabalarının artarak devam edeceğini söyledi. Eren ayrıca düzenlenen organizasyonu izlemeye gelerek manevi destek veren çocukların ailelerine de teşekkür etti.


Sabah saat 10.00’da başlayan ve 13.00’te sona eren organizasyonu her iki futbol okuluna giden çocukların aileleri de büyük bir heyecanla izleyerek zaman zaman tezahüratlarda bulundu. Organizasyon sonunda her iki okulun antrenör ve öğrencileri birbirlerine sarılarak sahadan ayrıldı.




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