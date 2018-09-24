Yavru kedi için ölümü göze aldı

Zonguldak'ta elektrik panosuna sıkışan yavru kedi için vatandaşlar seferber oldu. Enerji firması yetkililerinin açtığı elektrik panosunda sıkışan kediyi gören bir kadın ise elektrik kabloları arasında ölümü göze alarak elini uzatıp yavru kediyi kurtardı.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'ndeki bir İşhanı önünde meydana geldi. İşhanı girişindeki elektrik panosuna sıkışan yavru kedi saatlerce yardım istedi. Kedinin çığlıklarına rağmen kurtaramayan esnaflar durumu enerji firması yetkililerine haber verdi. Panoyu açan enerji firması yetkilileri yardım çığlığı atan kediyi kurtarmaya çalıştığı sırada yoldan geçen hayvansever bir kadının yaptıkları adeta yürekleri ağza getirdi.

Buse Kalaycı (35), elektrik kablolarının bulunduğu panoda hayatını tehlikeye atarak elini sokarak yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Müdahale etmek isteyen yetkililer ise “Abla ne yapıyorsun, elektrik var” şeklinde tepki gösterdi. Kalaycı ise “Hiçbir şey olmaz” diyerek kucağına aldığı kediyi sevdi.

Ekiplerin şaşkın bakışları arasında kediyle ilgilenen Kalaycı, “İnsanlık görevi, herkesin yapması gereken bir şey. Tehlikeliydi, aslında yaptığım yanlış bir şeydi. Ama ben çok fazla hayvan düşkünü olduğum için çok şükür bir şey olmadı. Benim çok kedim var” diye konuştu.

Ekipler ise gazetecilere “Sözün bittiği yer. Uyarılara rağmen elini panoya soktu” şeklinde konuştu.

Kediyi sahiplenen esnaflar ise minik yavruyu elleriyle besledi.