Zonguldak Ülkü ocakları il başkanlığında nöbet değişimi yaşandı. Yaklaşık on beş aydır Zonguldak Ülkü ocakları il başkanlığı görevini yürüten Recep Yavuz, görevini yine yönetiminde birlikte çalıştığı başkan yardımcısı olarak görev yapan Akif Özayvaz’a ülkü ocakları genel başkanı Olcay Kılavuz tarafından gerçekleştirilen devir teslim töreni ile devretti. Yapılan devir teslim sonrası yazılı bir açıklama yapan Recep Yavuz; "Genel başkanımız ve Mersin milletvekilimiz Olcay Kılavuz beyin takdirleri ile köklü bir mazisi olan ve kutsal bir dava olan ülkücü harekete şeref ve onur duyarak il başkanı olarak hizmet etmek nasip oldu cenabı Allah’a hamdolsun. Ülkücü hareket bu günlere kolay gelmedi binlerce şehidi olan binlerce gazisi olan mukaddes bir davanın sancaktarları ve her daim ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğu anda taşın altına gövdesini koyan vatan millet sevdalılarının yetiştiği bizlere kişilik ve karakter kazandıran bir okul bir dergahtır. Bu çalışmaların daha güçlü ve emin adımlarla Lider ülke Türkiye Turan ülkümüzün gerçekleşmesi için dönem dönem bayrak değişimleri olmaktadır. Şerefle taşıdığımız bayrağı bugün itibariyle aynı özveri ve azimle taşıyacağına inandığımız değerli dava arkadaşım Akif Özayvaz’a alnımız ak başımız dik bir şekilde devretmenin gururunu yaşıyoruz. Görev süremiz içerisinde ne yaptıysak davamız için ne yaptıysak teşkilatımızın bekası için yaptık. Bilerek yada bilmeyerek kalbini kırdığımız oldu ise haklarını helal etsinler, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen değerli ülküdaşlarımız ve dostlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yeni atanan ocak başkanı Akif Özayvaz ise "Ülkü Ocakları Genel Başkanımız ve Mersin Millet Vekilimiz Olcay Kılavuz beyin taktirleri ile 28.07.2018 itibari ile Zonguldak Ülkü Ocakları Zonguldak İl Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Öncelikle bugüne kadar Zonguldak Ülkü Ocakları İl Başkanlığı görevini layığı ile yerine getiren bayrağı lekelemeden şerefli bir şekilde taşıyan ve kutlu davamıza hizmet amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Recep Yavuz’a ve yönetimine teşekkür ederim. Ülkü Ocakları,kuruluşundan itibaren İslam ahlak ve fazileti Türklük gurur ve şuuru ile Türk gençliğini vatanına ve milletine hayırlı, gelenek ve göreneklerine bağlı birer birey olarak yetiştirmeyi amaç edinmiş çağımızın en büyük gençlik hareketidir. Davamızda zamanı ve sırası gelen herkes gibi bizlerde Allah’ın izni ve Genel Başkanımız’ın takdirleri ile bayrağımızı daha ileriye taşıyacak ve zamanı geldiğinde devredeceğiz. İsimler gelip geçici olacak lakin davamız ilk günkü kararlılığı ve dinamikliği ile ezelden ebede kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Türk Milletinin geleceğinin teminatı olan Ülkü Ocaklarına hizmet ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak, taşın altından gövdemizi esirgemeyeceğiz. Azim ve kararlılıkla yılmadan icra edeceğimiz görevimizin Büyük Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.