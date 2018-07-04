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04 Temmuz 2018 17:45

Yayaya yol vermek isteyen kamyon minibüse çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile kamyon çarpıştı.

Yayaya yol vermek isteyen kamyon minibüse çarptı: 1 yaralı

04 Temmuz 2018 17:45

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kavaklık Mahallesi Devrek yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Nihat Çelepçi idaresindeki 67 TE 509 plakalı kamyon yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için ani fren yapınca arkadan gelen İslam Bozacıoğlu idaresindeki 67 AG 641 plakalı minibüse çarptı. Meydana gelen kazada minibüs içerisinde bulunan Enes Yılmaz yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan sürücüler ifadelerinin alınması için karakola götürülürken yaralanan Enes Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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