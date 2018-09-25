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Yayla sahipleri tapularına kavuşmaya başladı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yayla sahipleri tapularına kavuşmaya başladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yayla sahipleri tapularına kavuşmaya başladı.


Bölüklü'de babadan kalma 60 yıllık yayla evine 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek olan imar affından yararlanarak, onlarca yıllık hayali olan tapuya kavuşan Mefa Yalçın, "Şimdi elektrik olmayan evimize elektrikte alabileceğiz. Suda alacağız. Yaylada bulunan 61 adet Yayla evi sahibi olarak ruhsat bile alamadığımız evlerimize onarım ve bakımdan geçiremiyorduk. 2-B ve imar affı konusundaki belirsizlik burada bulunan yaylacıları kara kara düşündürüyordu. Yayla sahipleri olarak Yaylaları ve Çevreyi Koruma derneği kurduk. Dernek başkanımız bu konuda bize büyük katkı sağlayarak, bürokratik işlemleri tamamlamamıza yardımcı oldu. Şimdi çok mutluyuz. Yaylalarımızdaki evlerimiz yasal sorumluğa kavuştu" diye konuştu.

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