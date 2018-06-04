Yaz Kur’an Kursları 25 Haziran’da başlıyor

Muhammed s.a.v i sevdirerek öğretmek; Dini, Sosyal, kültürel aktivitelerle çocuklarımızı sevindirip camilerimize ve kurslarımıza isteyerek gelmelerini sağlamaktır" dedi.

Müftü Arcaklıoğlu, 2018 Yaz Kurslarının Dini ve Milli Değerlerimizi çocuklara sağlam kaynağından öğrenmeleri açısından da önemli zaman diliminin olduğu belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Bu yüzden kurslarımızda dini olduğu kadar milli ve manevi değerlerimizi de içine alan bir öğretim müfredatı sunuyor 4 - 6 Yaş grubu, İlkokul, Ortaokul, lise ve üstü kız ve erkek öğrencilerimiz ilk hafta yapılan seviye tespitinden sonra kendileri için belirlenecek sınıflarda Yaz Kurslarımıza alınacaklar. Çocuklar ve Gençlerimizin yaz tatilinde olduklarını da unutmadan kursta ki eğitimleri sonrası belirlediğimiz takvime göre her yıl olduğu sportif etkinlikler; futbol, voleybol, yüzme vb. gibi yarışmalar, geziler, piknik icra edilecektir. Tüm camilerimiz ve Kur’an Kurslarımızda Din Gönüllülerimiz 25 Haziran sabahı Kurslarını ve sınıflarını çocuklarımızın gönül dünyalarında iz bırakacak makul bir şekilde hazırlayacak, hediyelerle karşılayacaklar ve velilerimizin de katılacağı mini bir açılış programı yapacaklardır. Yani ilk hafta bölgesel anlamda merkez ve beldeleri içine alan 7 adet programımız olacaktır. "Hafızlık öğrencilerimizi özel programda; Hafızlık yapan ve yeni başlayacak öğrencilerimize yönelikte onları motive edecek ve başarılarını artıracak ve proje tabanlı bir hazırlığımız olacaktır.15 Temmuz tarihinde kurslarımız da özel programlar, Aziz Şehitlerimize vefa ve dua programlarımız olacaktır. Dönem sonu yine tüm Kurslarımızda kapanış özel etkinliklerimiz olacaktır.2018 Yaz Kur’an Kurslarımızın şimdiden hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyorum."