Yazar Halit Ertuğrul başarının sırlarını anlattı

Zonguldak Alaplı İMBK Teknik Anadolu Lisesi ve Alaplı Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen seminere Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çecat Çevik, Eğitimci-Yazar Halit Ertuğrul, Mesleki ve Teknik Anadolu Okulu ve Anadolu Lisesindeki programlarda öğrencilerle buluşan yazara, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Hayatta başarı olmanın gereklerini anlatan Halit Ertuğrul, başarılı olmanın anne, baba ve sevdiklerine vefa borcunu ödemek için gerekli olduğunu, ayrıca toplumda ezik durumda kalmamak için, onurlu yaşamak için gerekli olduğunu söyledi. Öğrencilere nasıl ders dinlemeleri gerektiği hakkında da bilgiler veren Ertuğrul; "Öğrenci önce sınıfa girerken, sınıfta öğretmenden başka kimseyi dinlemeyeceğine dair kendi kendine söz vermeli. Çünkü insan herkese yalan söyler ama kendine yalan söyleyemez. Bundan dolayı kendi kendine söz vermelidir. İkincisi ise anlatılanları not almalıdır. Son olarak ise derslerini tekrar etmelidir. Bir öğrenci eğer bu üç temel esasları yerine getirirse başarı kendiliğinden gelir. Çok önemli yerlere gelen insanlar sizden zeki değillerdir. Siz de bu üç temel esas üzerinde planlarınızı yaparsanız başarı kendiliğinden gelir" dedi.

Başarıya giden yolları örnekler ile açıklayan yazar Ertuğrul öğrencilerden gelen soruları da cevapladı.