Yazar Ömer Lekesiz Bülent Ecevit Üniversitesi’nin konuğu oldu

Yazar Ömer Lekesiz Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde ‘’Sanat-Edebiyat Bizim Neyimize?’’ konulu konferans verdi.

Konferansa Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tugay ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Zonguldak Baro Başkanı İbrahim Kerem Ertem, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Konferansa Sanat ve Edebiyatın olumlu ve olumsuz yanlarından bahsederek başlayan Ömer Lekesiz “Sanata neden ihtiyacımız vardır?” sorusuna örnekler vererek bakış açımızı nelerin etkilediğini ve değiştirdiğine dair açıklamalar yaptı. “Bakış açımızı nesnelerin hayatımıza olan yansımaları belirler. Sanat ve Edebiyat insanlarla olan ilişkilerimize yön verir. Yaptığımız fiilin nereden ve neden kaynaklandığını da bize sanat ve kültür öğretir.” diyen Ömer Lekesiz, Sanatın tanımını yaparak, kısaca belli bir zihniyetle yaptığımız fiilerin toplamı olarak ifade etti. Zaman kavramına değinerek “Biz hangi zamandayız?” sorusunu Ahmet Hamdi Tanpınar’dan örnekler vererek açıklayan Yazar Ömer Lekesiz, “İnsan ölümle hayat arasındadır ve kendini idrak etmesi gerekir. Goethe, 12 sene boyunca doğayla ilgili çalışmalar yaptı. İnsan doğaya nasıl bakacağını bilmezse doğayı anlayamaz. Doğayla ne kadar barışık yaşayabilirsek üreteceğimiz edebiyat ve sanat da o derece sağlıklı olacaktır. İnsan olarak var ile yok arasında olduğumuzu idrak ederek bu bilinçle sanat ve edebiyatla uğraşmamız gerekir" dedi.

Söyleşinin sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ömer Lekesiz’e Söyleşinin anısına Cumhuriyet Başsavsıcı Hüsnü Hakan Yağız, Tugay ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve Zonguldak Baro Başkanı İbrahim Kerem Ertem, teşekkür plaketlerini takdim ettiler.