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Yeğeni, tartıştığı amcasını pompalı tüfekle vurdu: 1 yaralı

Zonguldak’ta amca yeğen arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada yeğeni amcasını pompalı tüfekle vurdu.

Zonguldak'ta amca yeğen arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmada yeğeni amcasını pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan amca ise hastanede tedavi altına alındı, hayati tehlikesi sürüyor.


Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Rat Mahallesi Kırat mevkisinde yaşandı. İddialara göre aralarında bir husumetten dolayı çıkan tartışmada yeğeni amcasını pompalı tüfek ile vurdu. Yeğen E.D., 37 yaşındaki amcası Erhan D.'ye pompalı tüfek ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Erhan D.'nin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.


Ağır yaralanan amca Erhan D., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren amcanın hayati tehlikesi devam ederken yeğeni Emre D. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan Emre D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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