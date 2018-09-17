Yeni eğitim öğretim dönemi başladı, binlerce öğrenci ders başı yaptı

Zonguldak'ta 2018-2019 eğitim öğretim yılı ‘İlköğretim Haftası' kutlamaları gerçekleştirilen törenle başladı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Törene, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, şube müdürler, esnaf odaları başkanı Muharrem Coşkun, bazı daire müdürler okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından program Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulu'nda devam etti. Öğrencilerin yaptığı çeşitli etkinlikler ve halk oyunları ile başlayan etkinliğe Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, daire müdürleri ve çok sayıda veli katıldı.

Törenin ardından okulun açılışını Vali Ahmet Çınar, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı birlikte gerçekleştirdi. Heyet açılışın ardından okulda incelemelerde bulunarak öğrencilere kitap dağıttı.