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18 Mayıs 2018 15:32

Yeni hizmet binalarına taşınan Belediye Başkanı Yılmaz’a ziyaretler sürüyor

Zonguldak’ın Kozlu İlçesi yeni hizmet binalarına taşınan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Yeni hizmet binalarına taşınan Belediye Başkanı Yılmaz’a ziyaretler sürüyor

18 Mayıs 2018 15:32


Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, ilçe Jandarma Komutanı İsmet Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, Kozlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe müdürü Akif Başdağ, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ergin Gök ve diğer kurum müdürleri Kozlu belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek yeni hizmet binasının Kozlu’ya hayırlı olmasını dilediler.


Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya Başkan Yılmaz’a Kozlu’ya böyle güzel bir bina kazandırdığı için teşekkür etti. Daha sonra heyet yeni hizmet binasını dolaşarak çalışanlara hayırlı olsun dileklerinde bulunmalarının ardından İlçe Müftüsü Vekili Osman Fatih Eryiğit yeni hizmet binasının Kozlu’ya hayırlı olması için dua okudu.




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