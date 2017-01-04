Yeni yılda tüm sürprizler 67 Burda AVM’de

Esas 67 Burda AVM araç kampanyası ile yeni yıl coşkusunu bir kat daha artırdı.

67 Burda Alışveriş Merkezi ziyaretçileri için iç ve dış aydınlatma ile ışıl ışıl ve rengarenk bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunarken, araç kampanyası ile muhteşem yeni yıl coşkusunu bir kat daha artırdı.

Araç kampanyası hakkında bilgi veren AVM yönetimi şu ifadelere yer verdi:

“1 Aralık 2016- 28 Şubat 2017 tarihleri arasında 67 Burda Alışveriş Merkezi mağazalarından aynı gün içerisinde 75 TL ve üzeri her alışverişi danışma bankosunda işleterek Hyundaı Tucson veya Mondial RX3İ kazanma şansına bir adım daha yaklaşabilirsiniz. 67 Burda Alışveriş Merkezi şehre değer katan etkinlik ve kampanyalar ile hizmet vermeye devam edecektir.”