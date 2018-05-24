Yenilenen Yenidoğan Bakım Ünitesi’nin açılışı yapıldı

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 17 yatakla hizmet veren 3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi yenilenen fiziki alanı ve artırılan kapasitesi ile birlikte 25 yatakla hizmet vermeye başladı. Hayırsever Avukat Ali Osman Odabaş’ın yardımlarıyla yenilenen ünitenin açılışına BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Avukat Ali Osman Odabaş, BEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Yenidoğan Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Cumhur Aydemir ve merkez çalışanları katıldı.

Yenidoğan ünitesinin yenilenmesine destek veren Avukat Ali Osman Odabaş ünitenin açılışında yaptığı konuşmada, bölge insanının Zonguldak’ın değerlerine destek vermesinin önemine değinerek; “Bölgemizde önemli bir hizmet yürüten Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin kapasitesinin artırılmasının önemi oldukça büyüktür. Bu yenilemede biz de üzerimize düşen katkıyı yapmaya çalıştık. Önceki Rektörümüz, şu anki ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’e de bizlere böyle bir katkı yapma fırsatı sunduğu için ayrıca teşekkür ederim. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Zonguldak ve çevresine hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Yenidoğan Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Cumhur Aydemir ise konuyla ilgili olarak; “Ünitemiz sadece Zonguldak’a değil, Sinop’tan Bolu’ya kadar uzanan geniş bir bölgeye hizmet vermektedir. Özellikle verdiğimiz 3. Basamak hizmetini bölgede sunan tek merkez olmamız nedeniyle bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılamaktayız. Genişletilen fiziki alan, yenilenen cihazlar ve artırılan yatak kapasitesi ile hizmet kalitemizi daha da yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da verilen hizmetin önemine değinerek “Bölgede 3. Basamak olarak tek hizmet veren Yenidoğan Ünitesi olması nedeniyle bölgeye sunduğumuz sağlık hizmetinin önemi büyüktür. Bundan sonra da sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesi ve çeşitliliğini artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yenilenen ünitemiz için göstermiş olduğu katkılardan dolayı Sayın Avukat Ali Osman Odabaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Açılış sonrası, Yenidoğan Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Cumhur Aydemir tarafından Ünite ile ilgili bilgileri verilmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Avukat Ali Osman Odabaş’a teşekkür belgesi verdi.