“Yerden Göğe” Cama Can Veren Anadolu Motifleri Sergisi BEÜ‘de

Ereğli Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Anadolu’nun geleneksek halılarını cam mozaik tekniği ile dokudular.

Grafik Tasarım Programında öğrenim gören öğrencilerin mozaik sanatçısı Öğr. Gör. Meyçem Ezengin’in eğitmenliğinde ürettiği eserler, Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen “Yerden Göğe” adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 28 öğrenci, 14 haftada 9 metrekare cam kullanarak 6 eser üretti. Açılışına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve beraberindeki heyetin katıldığı sergide, Kdz. Ereğli MYO Grafik Tasarım Programında öğrenim gören 28 öğrenci, Cam İşleri dersinde Öğr. Gör. Meyçem Ezengin eşliğinde Anadolu’nun farklı yörelerine ait halı motiflerini cam mozaik tekniği ile uyguladılar. MYO bünyesindeki mozaik atölyesinde üretilen Çukurova, Uşak, Bergama, Hakkâri, Pazırık ve Kırşehir yörelerinin geleneksel halıları, 14 hafta süren yoğun çalışmaların ardından tamamlandı.

Tasarımlarını halıların gerçek ölçülerine yakın ebatlarda uygulayan öğrenciler, sosyal medya sitelerinde açtıkları “beumozaik” adlı hesapta, çalışmalarının her aşamasını anlatan fotoğraf ve videolar paylaştılar. Çukurova (125x80 cm), Uşak (116x96 cm), Bergama (146x150 cm), Hakkâri (103x64 cm), Pazırık (160x120 cm) ve Kırşehir (145x111 cm) halılarının mozaik uygulamaları için yaklaşık 9 metrekare cam kullanıldı.

Ahmet İş, Ahmet Hakkı Üçüncüoğlu, Ali Düz, Ali Zahit Eruyar, Ayşegül Aksu, Buse Ay, Derya Yıldırım, Dilara Koç, Döne Türk, Emine Özdemir, Emrecan Yılmaz, Eslem Çengeloğlu, Esra Ermiş, Esra Kaya, Gamze Özyürek, Gül Varol, Hediye Oruçoğlu, Kadriye Girgin, Melike Yılmaz, Merve Akgül, Mustafa Güney, Nezihe Akmeşe, Sümeyra Kuvanç, Sara Akkılıç, Şulenur Sevindi, Tuğba Demirkol, Türker Toraman ve Zeynep Kara’dan oluşan öğrenci grubunun “Yerden Göğe” sergisi, Sezai Karakoç Kültür Merkezi fuayesinde 1 Haziran Cuma gününe kadar gezilebilecek.