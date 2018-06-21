’Yerli kömür’de 2020’de günlük 10 bin ton tüvenan üretim hedefleniyor

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kömür üretiminde mekanizasyonun sağlanarak üretim ve randımanların artırılması, çalışma ortamının daha güvenli hale getirilmesi için üretimde mekanizasyona yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Eroğlu, 2019-2020 yılları yapılanması ve üretim hedeflerini mekanize kazı uygulanabilirliğine göre planladıklarını vurguladı. 2020 yılında günlük 10 bin ton tüvenan kömür üretiminin hedeflendiğini aktaran Eroğlu, şöyle dedi:

"Üzülmez’de 2018 yılında 3 takım şilte, Karadon’da 2019 yılında ilk üç aylık dilimde 2 şilte, Kozlu’da 2019 yılında 2 şilte, Armutçuk’ta 2018 yılı Temmuzundan itibaren 1 takım şilte çalışmalarımızın birinci etabını işler hale getireceğiz. Hedefimiz 2020 yılında 10 bin ton tüvenan/gün üretim yapmaktır. Bununla birlikte kent ve madencilik kültürü ve tarihi konularında çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bilhassa kentteki madencilik kültürünün daha belirgin hale getirilip şehrin ve büyük ölçekte dünya gündemine mal edilmesi için Valimiz öncülüğünde devam eden çalışmalara bütün desteğimizi verme arzusu ve gayretindeyiz. Bilhassa kentimizde konuşlanan, Türkiye ve dünya ölçeğinde önemli bir yeri olduğuna inandığım Maden Müzesi son yıllarda hayata geçirildi. Emeği geçen herkese Kurumum adına teşekkür ederim. Ayrıca taşkömürü üretimi tarihi ile ilgili kapsamlı bir belgesel çalışması yapıyoruz."

’Milli enerji ve maden politikası’

Öte yandan 5 Haziran günü Zonguldak’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Madenciliği de kapsayan enerji sektörü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemiz için de önemli stratejik öneme sahip. Enerji Bakanımla hep konuşurum biz ithali durduracağız. Niye ithali durduracağız diyoruz. Sebebi şu, bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden birisi ithal enerjidir. Termik santral dediğimiz olay kömürden kaynaklanıyor. Ben bunu niye ithal ile yapayım. Şu anda Trakya’dan Şırnak’a kadar devasa bir damar var. Bu damarda yerli kömür var. Biz buraları hayata geçirmemiz lazım. Maliyeti biraz yüksek olabilir ama hiç olmazsa bizim cari açığımızı körüklemez. Şimdi işte bu adımı atıyoruz. Ciddi bir noktaya da geldik. Milli enerji ve maden politikasını oluşturduk. Uzun ve kapsamlı bir çalışma ile oluşturduğumuz bu politikayı az güvenli yerlileştirme, öngörülebilir piyasa olmak üzere üçayak üzere oturtuyoruz. Amacımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli kaynakları en üst düzeyde değerlendirmektir. Artık madenlerimizi yürek burkan kazalarla değil en ileri tekniklerle yapılan üretim modelleriyle konuşmak, tartışmak istiyoruz. Amerika, Avusturalya’da kişi başına günlük 11 ton üretim yapılırken bu rakamın ülkemizde 1.5 tonda kalmasına gönlümüz razı değil. Daha çok kömürü daha çok istihdamla çıkartmayı hedefliyoruz. Maden sahalarını sarı, kırmızı, mavi olarak risk gruplarına ayırarak denetimlerini de ona göre yapacağız. Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüterek kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekle kararlıyız. Kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekte kararlıyız. Vakit Türkiye Vakti ile birlikte Vakit Kömür Vakti de demeye hazırlanıyoruz" ifadelerine yer vererek yerli kömürün önemine vurgu yapmıştı.