Yılın en iyi muhabir ödülü İhlas Haber Ajansı’na

Ereğli muhabiri Vedat Kılıç’a verildi.

Kdz.Ereğli Doğa Koleji tarafından 2’ncisi düzenlenen Geleneksel Yılın En’leri Ödül Töreni’nde kültür, sanat ve spor dallarında dağıtılan ödüller sahiplerini buldu. Yılın en iyi haber muhabiri onur ödülüne ise İhlas Haber Ajansı Kdz. Ereğli Muhabiri Vedat Kılıç layık görüldü.

.Orçun Çataklı Sosyal Tesisleri Konferans Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Kdz.Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Murat Türken, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Prof. Dr. Soner Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Aksoy, Doğa Okulları Akademik Direktörü Salih Zeki Akbay, Kdz.Ereğli Doğa Koleji’nin kurucu ortakları Ali Çataklı ve eşi Hülya Çataklı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum ve kuruluşların amirleri ve okul idarecileri katıldı.

Doğa Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Caner Özçep açılış konuşmasını yaptı. Çelep konuşmasında, “Bugüne kadar ortaya koydukları çalışmalarla okulumuz öğrencilerinin dikkatini çekmeyi başaran kişi, kurum ve kuruluşlara kurumumuz adına haklarını teslim ediyor ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ereğli’mizde çok büyük kıymetler var her yıl bu değerlere Doğa Koleji kültür, sanat ve spor ödülleri çerçevesinde kurumumuz adına sevgimizi ve takdirimizi göstermeye çalışacağız.” dedi.

Kamu yöneticileri ödüllendirildi

Okul öğrencileri tarafından Müzik dinletileri ile renklendirilen törende, eğitime verdikleri katkılardan dolayı kamu yöneticileri olarak Kaymakam Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu’ya onur ödülleri, Doğa Koleji Genel Merkez Yöneticisi tarafından takdim edildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar ve ödül alan bazı konuşmacılar, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği için eğitim-öğretimim önemine dikkat çektiler ve Doğa Koleji Yönetiminden, Çataklı ailesinden, Okul Müdürü Caner Özçep’ten, okulun eğitim-öğretim faaliyetlerinden övgü ile bahsederek başarılar dilediler.