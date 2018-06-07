Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’ta madencilerle buluştuğu iftar programında yıllardır atıl durumda bekleyen Lavuar Alanı’nın ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürülmesi müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimsenin mağdur olmadığı doğru bir modelle teknolojik imkanları da maden bölgeleri düzenlemelerinde kullanarak inşallah hayata geçireceğiz. Bu modelle kömür üretiminin yanı sıra sosyal imkanları da genişleterek Zonguldak’ın ihya olmasını sağlayacağız. Şehir uzun süredir özellikle Lavuar Alanı’nın düzenlenmesini bekliyor. Halen TTK’ya ait olan bu bölgeyi inşallah ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürüyoruz. İnşallah burayı süratle millet bahçesine dönüştüreceğiz. Az değil, yaklaşık 160 dönüm bir yer. Güzel bir yer olacak. Bütün bu cıvıl cıvıl çoluk çocuğu alacaksınız. Hep beraber oraya geleceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Alan Hazine’ye devredildi, vatandaş memnun

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önerisi ile aralarında Lavuar Alanının da bulunduğu bazı TTK arazilerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazineye devredildiği açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız TTK uhdesinde bulunan bazı taşınmazların ve arazilerin Hazineye devredilmesini kararlaştırmış ve Bakanlar Kuruluna sevk etmişti. Enerji Bakanlığımızın 28.03.2018 tarihli yazısı ile Bakanlar Kurulu’nun 30.04.2018 tarih ve 2018/11713 sayılı kararı ile Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Terakki, Birlik, Çınartepe ve Mithatpaşa Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Türkiye Taşkömürleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olan bazı taşınmazların Maliye hazinesine devredilmesi kararlaştırılarak yürürlüğe girdi.

Bu kararla TTK Genel Müdürlüğü elinde bulunan başta Lavuar alanı olmak üzere kullanılmayan ve atıl durumda olan, vatandaşların kullanımında bulunan taşınmazlar Hazine’ye devredildi Öte yandan vatandaşlar da Lavuar Alanı’na Millet Bahçesi yapılması projesini memnuniyetle karşıladı. Vatandaşlar, "Burası Millet Bahçesi olunca daha güzel olur, yeşillik olur, bakım olur. Şu an bakım yok ki. Cumhurbaşkanımız güzel düşünmüş. İnşallah olur" diye konuştu.