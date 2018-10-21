Yılmaz ve Öksüz'ün muayenehanesi hizmete girdi

İlke Aydoğmuş Yılmaz ve Uzman Klinik Psikoloğu Funda Öksüz'ün muayenehanesi törenle hizmete girdi

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Westalife Residance'nin 3'üncü katında yapılan açılış törenin ardından hizmete girdi. Açılış törenine, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Yılmaz ile Öksüz aileleri, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

Muayenehanenin açılış kurdelesini Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile birlikte keserek hayırlı olmasını temennisinde bulundular.

Açılış kurdelesinin ardından davetlilere ikramlar yapıldı.