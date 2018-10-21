İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılmaz ve Öksüz'ün muayenehanesi hizmete girdi

Psikiyatri Uzmanı Dr.

İlke Aydoğmuş Yılmaz ve Uzman Klinik Psikoloğu Funda Öksüz'ün muayenehanesi törenle hizmete girdi


Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Westalife Residance'nin 3'üncü katında yapılan açılış törenin ardından hizmete girdi. Açılış törenine, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Yılmaz ile Öksüz aileleri, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.


Muayenehanenin açılış kurdelesini Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile birlikte keserek hayırlı olmasını temennisinde bulundular.


Açılış kurdelesinin ardından davetlilere ikramlar yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.