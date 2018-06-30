YKS maratonu başladı

15’te başladı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS’nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15’te başladı. Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak, güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınav binalarının kapıları saat 10.00’da kapatılırken daha sonra gelen adaylar sınava alınmadı. Adayların haricinde velilerde sınav heyecanı yaşadı. Çocukları sınava giren veliler okul önlerinde çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekliyorlar.

TYT’de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Sınav, 135 dakika sürecek.