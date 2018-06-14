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14 Haziran 2018 17:18

Yol kenarındaki otomobile çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yol kenarındaki otomobile çarptı: 2 yaralı

14 Haziran 2018 17:18


Kaza Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 67 LF 135 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran 54 LC 748 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Hanife T. (25) ile Onur T. (25) olay yerine çağırılan 112 ambulansı ile Kdz. Ereğli devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.


Mahalle sakinleri aynı noktada cep olmadığı için araçların yolda duraklamak zorunda kaldığını ve bu durumunda sık sık kazalara yol açtığını söyledi. Vatandaşlar Kdz. Ereğli Belediyesi’nden Yeşiltepe’ye cep yapmasını istedi.




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