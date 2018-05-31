Yolcu midibüsü istinat duvarına çarptı: 7 yaralı

Kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. Recep S. (61) idaresindeki 67 NZ 129 plakalı yolcu midibüsü sağanak yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri araçta bulunan yaralılara müdahale etti. Sürücü Recep S.’nin yanı sıra yaralılar Esin A. (29)., Fatime K. (53)., Merve T. (26)., Gizem C. (28)., Mehmet K. (86). ve Yıldız D. (32) olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.