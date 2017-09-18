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18 Eylül 2017 03:51

Yolcu minibüsü dereye uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ta yolcu minibüsü dereye uçtu.

Yolcu minibüsü dereye uçtu: 1 yaralı

18 Eylül 2017 03:51

Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza saat 23:30 sıralarında Çaycamar Mahallesi’nde meydana geldi. Kemal A. idaresindeki 67 M 0341 plakalı seyir halinde olan yolcu minibüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Araç içinde sıkışan araç sürücüsü çevreden yardım istedi. Olayı gören vatandaşlar durumu AFAD, 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve AFAD ve 112 ekipleri yaralı şahsa müdahale etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen araç sürücüsü BEÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.




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