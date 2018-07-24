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24 Temmuz 2018 13:08

Yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

Zonguldak’ta yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

24 Temmuz 2018 13:08


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Devrek’ten Zonguldak istikametine seyir halindeki Hidayet O. idaresindeki 67 NV 516 plakalı yolcu minibüsü, yolun kaygan olması sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi. Durumu fark eden diğer sürücüler AFAD ve sağlık ekipleri ile emniyet ekiplerine durumu haber verdi. Kazada araç sürücüsü Hidayet O., araçta bulunan yaralılar Cansu T. (13), Sevgi T. (36), Mehmet K., Tuğçe I., Melahat D., Fikriye D., Meral H. (53), Hüseyin H. (61), Mehmet İ. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavileri sürüyor.




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