Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolcu minibüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre Asım Akbaba idaresindeki 67 M 8209 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre yuvarlanan minibüste yolcu bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, yaralanan sürücü ise vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, şarampole yuvarlanan minibüsü vatandaşlar halat yardımı ile kurtardı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.