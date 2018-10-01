Yolcu uçağı pistten çıktı

Zonguldak Havalimanı'ndan aldığı yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çıkış yapan Germania Hava Yolları'na ait uçağın sağ tekeri pistten çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.20'de Zonguldak Havalimanına iniş yapan ST 2967 Airbus 319 yolcu uçağı aynı gün saat 12:30 sıralarında 5 mürettebat ve 139 yolcusu ile birlikte Almanya Düseldorf Hava Limanina gitmek üzere aprondan piste çıkış yaptığı esnada zeminin kaygan olması nedeni ile sağ arka tekerinin toprak zemine saplandı. Toprağa saplanan uçak hareket edemeyince uçuş iptal edilerek uçakta bulunan 139 yolcu uçaktan tahliye edildi. Yolcular havayolu şirketinin kararına göre ya yeni bir uçakla ya da İstanbul'dan gönderilecek.