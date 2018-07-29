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29 Temmuz 2018 00:18

Yoldan çıkan otomobil hurdaya döndü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir sitenin önüne uçtu.

Yoldan çıkan otomobil hurdaya döndü

29 Temmuz 2018 00:18

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Gülüç Beldesi Erdem Yuva Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Erkan T. (35) idaresindeki 34 ADC 377 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak bir sitenin önüne uçtu. Gürültüyle birlikte evlerinden inen mahalle sakinleri yaralanan sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücünün tedavisi sürüyor.


Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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