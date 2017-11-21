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21 Kasım 2017 14:57

Yoldan çıkan ticari taksi şarampole uçtu: 3 yaralı

Zonguldak-İstanbul karayolunun Soğanlı suyu mevkiinde virajı alamayan ticari taksi yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Yoldan çıkan ticari taksi şarampole uçtu: 3 yaralı

21 Kasım 2017 14:57

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Zonguldak-İstanbul Karayolu’nun Soğanlısuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine seyir eden Alperen Kıroğlu (23) idaresindeki 67 T 0287 plakalı ticari taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metreden uçuruma yuvarlandı. Ağaçların arasına girerek durabilen otomobildeki sürücü ile yolcular Çağla Aksu (23) ve Sahra Aksu (27) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıları sedyeler ile kaza yerinden çıkartarak ambulansa aldı. Yaralılar 2 ayrı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




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