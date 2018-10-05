Yollara dökülen harçlar tehlike oluşturuyor

Zonguldak Alaplı'da bulunan beton mikserleri yeterli önlem alınmadığı için yolları kirletiyor. Mikserdeki sulu beton harçları özellikle Kocaman mevkine dökülürken, vatandaşlar söz konusu beton mikserlerinin bağlı bulunduğu firmalara gerekirse ceza verilmesini istiyor.

Ereğli-Akçakoca karayolunda belediyenin bir süre önce çöp dökümü olarak kullandığı Kocaman mevkindeki doğaya ,bazı firmaların beton mikserlerinden yola dökülen harçlar büyük tehlike oluşturuyor. Karayoluna yakın mesafede dökülen mikserdeki sulu beton harçları sürücülere zor anlar yaşatıyor. Alaplı- Akçakoca sınırlarında bulunan önceden Alaplı Belediyesinin kullandığı çöp alanına, beton mikserlerinden yola dökülen harçları gören vatandaşlar, bu durumun sürekli tekrarlandığını ve buna kalıcı olarak bir çözüm bulunmasını istedi. Bu konuda yetkililerin gerekirse cezai müeyyide uygulaması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, "Zaman zaman yoldan geçerken rastladığımız beton yüklü mikserler, yolda hareket halindeyken adeta çevreye sulu beton döküyor. Yetkililerin bu konuda mutlaka denetim yapması ve kanunlara uymayan firmalara cezai müeyyide uygulamasını istiyoruz" dediler.