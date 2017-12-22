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22 Aralık 2017 16:02

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 75 yaşındakiadam yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

22 Aralık 2017 16:02

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki


adam yaralandı.


Kaza Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eski belediye binası yanındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban Cansever’e (75) Cemil Şimşek idaresindeki 34 SK 2590 plakalı otomobil çarptı. Yere düşerek başından yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine 112 sağlık ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar eczaneden temin ettikleri malzemelerle yaşlı adama pansuman yapıp, tansiyonunu kontrol etti. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı adamı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaşlı adamın hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.




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