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20 Haziran 2017 11:09

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı

20 Haziran 2017 11:09

Kazada yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Kaza geçtiğimiz hafta Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe-Kepez yolu İmam Hatip Lisesi mevkiinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Berna A. idaresindeki 67 UE 605 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışırken İsmail Kızmaz’a çarptı. Kazada yaralanan Kızmaz çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızmaz’ın burnunda kırık ve vücudunda ezilmeler tespit edilirken yapılan tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.


Kaza anı saniye saniye kamerada


Yaşanan kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde İsmail Kızmaz’ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin kendisine çarparak geriye fırlattığı ve çevredekilerin kaza yerine yardıma koştuğu görülüyor.


Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı’nın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.




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