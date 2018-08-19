Yöresel yemek yarışmasında hünerlerini sergilediler

Bu yıl Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 29. gerçekleştirilen 17-18 ve 19 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilen Devrek Baston ve Kültür Festivali etkinliklerinin son gününde yer alan etkinlikte yöresel yemek yarışmasında Devrekli hanımlar el hünerlerini davetlilerin beğenisine sundular. Zonguldak Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Bartın Aşçılar ve Pastacılar Derneği Ankara Aşçılar ve Pastacılar Derneği ve Bülent Ecevit Üniversitesi Aşçılık Okulundan oluşan jüri önünde hünerlerini sergileyen ev hanımları Kültür Evi Bahçesinde düzenlenen yarışmada ilçenin yemekleri arasında önemli yere sahip olan cevizli kömeç ve beyaz baklava dallarında kıyasıya yarışırken beyaz baklava dalında birinci Şahinde Kör, ikinci Sevim Saraç ve üçüncü Hanife Dede olurken, cevizli kömeçte ise birinci Behiye Keklik, ikinci Fadime Taslak ve üçüncü Satı Ulupınar dereceye girmeye hak kazandılar. Devrek Belediyesi tarafından altın ile ödüllendirildiler.