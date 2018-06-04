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04 Haziran 2018 18:17

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri ’Sanat ve Teknoloji’ sergisini açtılar

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Kızılbel köyünde ki Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, Çaycuma Atatürk Heykeli’nin önünde ’Sanat ve Teknoloji’ yılsonu sergisini gerçekleştirdiler.

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri ’Sanat ve Teknoloji’ sergisini açtılar

04 Haziran 2018 18:17


Çaycuma meydanında yapılan sergiye; Kaymakam Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir, Şube Müdürü Muhammet Atlı, Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Çelen, Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Yüksel Özekin ve öğretmenler katıldı.


Sergide 34 öğrenci resimlerini konuşturdu. Teknoloji sergisinde de 10 öğrenci protokole sunumlarını yaptı. Sergide ayrıca öğretmenlerin müzik enstrümanı dinletisi, yer aldı. Müzik eşliğinde gezilen sergide Okul Müdürü Yüksek Özekin; "Çocuklara imkan verildiğinde neler yapabileceğini görebiliyoruz. En yeteneksiz dediğimiz çocuklar bile harika şeyler çıkarabiliyor. Sadece imkan vermemiz, onların kendilerini göstermeleri için yeterli olabilir. Burada öğrencilerimizin görsel sanatlar öğretmeni eşliğinde eğitim öğretim yılının başından beri tuğla ve çeşitli ipliklerle yapmış olduğu ürünlerini sergiliyoruz. Katılan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.




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