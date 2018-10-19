Yurtbay Çaycuma'da okurlarıyla buluştu

Kemal Yurtbay'ın “Sevmek en güzeli” adlı son kitabının tanıtım ve imza günü Çaycuma'da da yapıldı. Yurtbay etkinlikten elde edilen geliri Çaycuma Belediyesi Öğrenci Burs Fonu'na bağışladı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Kemal Yurtbay, “Sevmek En Güzeli” adlı şiir kitabını, bu kez, Çaycuma'da okurlarıyla buluşturdu. Yurtbay yoğun katılım olan imza gününden elde edilen geliri Çaycuma Belediyesi Öğrenci Burs Fonu'na bağışladı. Çaycuma Belediyesi SEKA Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen söyleşi ve imza gününe, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Muslu Belediye Başkanı Sebahattin Adıyaman, Zonguldak eski Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Çaycuma eski Belediye Başkanı Osman Zeki Yurtbay, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, CHP İlçe Başkanı Tuncay Akyol, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Atatürkçü Düşünce Derneği Çaycuma Şube Başkanı Zeki Saim Oral, İşadamı Zeki Yurtbay, bazı belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Söyleşi öncesi Çaycuma Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Başkanı Ayşen Köktürk, Kemal Yurbay'ın şiirlerinden bestelenen şarkılardan oluşan mini bir konser verdi. Kemal Yurtbay ile Şair Aysel Kartal'ın şiirlerin de okunduğu etkinliğin moderatörlüğünü ZOKEV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öztürk yaptı.

Kemal Yurtbay, geçen sene Yazar Mevlüt Kırnapçı'nın hikaye kitabının tanıtımı sırasında “Bir kitap çıkarabilirim” şeklinde bir vaat de bulunduğunu hatırlatarak, şöyle dedi: “O zamanlar 5 tane bir şiirim vardı. Sonra bir duygu yoğunluğu yaşadım ve peş peşe şiirler yazmaya devam ettim. Ben kitap dünyasına son 5 yılda girdim diyebilirim. 60 yaşından sonra yazar oldum. Bu işin yaşı yoktur. Bunu bilmek gerekiyor. Ne kadar mutlusunuz ki böyle güzel bir şehir de yaşıyorsunuz. Hakikaten bu şehirde yaşamak bir ayrıcalık. Böyle bir şehir yaratan sevgili başkanımızı candan kutluyorum. Hayal gücünde beni bile aştı, ben bu kadar düşünemezdim Çaycuma için. Ona sarılın, aday olması için çalışın. Kimse önüne set çıkarmasın. Başarılı kişiyi ödüllendirmek gerekiyor. Bizde kendi başarımızca edebiyat dünyasına girdik. Kitap yazmak aslında harika bir şey, keyifli bir şey ama zor şey. 4 kitabın ardından son iki yıl da şiirle uğraştım. Demek ki yaşanmışlıklar var ki bazı şiirler döküldü” dedi.