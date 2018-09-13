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Zabıta ekipleri kaldırım işgali yapan esnaflara ceza yağdırdı

Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım işgali yapan esnaflara ceza yazdı.

Ekipler kaldırımı işgal eden 15 esnafa toplamda 1 bin 860 lira ceza yazdı.


Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu ekipleri Zonguldak kent merkezinde kaldırım işgal denetimi yaptı. Saat 10.00- 12.00 arası yapılan denetimlerde işgalden toplam 15 esnafa kişi başı 124 TL olmak üzere toplam 1 bin 860 lira cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde kaldırım işgaline uymayan esnaflara cezai işlem sonrası dükkanlarını yönetmeliğe uygun hale getirilirken denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.


Denetimlerin sıkılıkla devam ettiğini ifade eden Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, “Satışa sunulan ürünlerle kaldırımları işgal eden esnaflarımıza kuralları hatırlatarak tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz. Bu iyi niyet çerçevesinde yaptığımız ihtarlarımıza rağmen ısrarla kaldırımları işgal etmeye devam ettiğini tespit ettiğimiz esnaflarımıza para cezası ile yaptırım uyguluyoruz. İhtar edilen esnaflarımız tekrar kurallara uymadıkları takdirde caydırıcı yaptırım cezaları uygulanmaya devam edilecektir” dedi.

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