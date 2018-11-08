Zabıta ekipleri kantin denetimlerini sürdürdü

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, okul kantinlerindeki denetimlerini sürdürdü.
Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, okul kantinlerindeki denetimlerini sürdürdü.
Zonguldak Belediyesine bağlı Merkez Zabıta Karakolu ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla okul kantinlerini mercek altına aldı. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihleri, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, çalıştırma ruhsatları bulunup bulunmadığı kontrol edildi.
Belirli periyotlar halinde denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, denetimlerde ciddi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etti.