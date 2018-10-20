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Zabıta ekiplerinden mantar operasyonu

Zonguldak Belediyesine bağlı Merkez Zabıta Karakolu Amirliği ekipleri pazar yerinde köylülerin sattığı kültür mantarı dışındaki yaklaşık 15 kilo mantarı topladı.


Merkez Zabıta Karakolu Amirliği ekipleri, Terakki Mahallesi'ndeki pazar yerinde denetim yaptı. Ekipler, köylü kadınların ormanlık alanlarda toplayarak pazara getirdikleri mantarları i inceledi. Satışı yasak mantar türleri arasında yer yaklaşık 15 kilo mantarları toplandı. Kültür mantarı dışındaki tüm mantarlara el konuldu.


Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, zehirlenme olaylarına karşı topladıkları 15 kilo mantarı çöp kamyonunda imha edeceklerini söyledi. Mantar satışı konusunda denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

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