Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 16:27

Zabıta halk pazarında 50 kiloluk mantara el koydu

Zonguldak’ta, zabıta görevlileri pazar yerinde köylü kadınların sattığı kültür mantarı dışındaki tüm mantarları toplayarak imha etti.

Zabıta halk pazarında 50 kiloluk mantara el koydu

05 Temmuz 2017 16:27


Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Soğuksu Semti’ndeki pazar yerinde denetim yaptı. Ekipler, köylü kadınların ormanlık alanlarda toplayarak pazara getirdikleri mantarları inceledi. Satışı yasak mantar türleri arasında yer alan mantarlar toplandı. Bazı kadınlar mantarları vermek istemedi. Pazarda kültür mantarı dışındaki tüm mantarlara el konuldu.


Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, zehirlenme olaylarına karşı topladıkları yaklaşık 50 kilo mantarı çöp kamyonunda imha ettiklerini, mantar satışı konusunda denetimlerinin devam edeceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:18
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!