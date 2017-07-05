Zabıta halk pazarında 50 kiloluk mantara el koydu

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Soğuksu Semti’ndeki pazar yerinde denetim yaptı. Ekipler, köylü kadınların ormanlık alanlarda toplayarak pazara getirdikleri mantarları inceledi. Satışı yasak mantar türleri arasında yer alan mantarlar toplandı. Bazı kadınlar mantarları vermek istemedi. Pazarda kültür mantarı dışındaki tüm mantarlara el konuldu.

Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, zehirlenme olaylarına karşı topladıkları yaklaşık 50 kilo mantarı çöp kamyonunda imha ettiklerini, mantar satışı konusunda denetimlerinin devam edeceğini söyledi.