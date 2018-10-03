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Zabıta marketleri denetliyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede bulunan 76 adet markete yönelik denetim başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçede bulunan 76 adet markete yönelik denetim başlattı. Şuana kadar yapılan denetimlerde bir ulusal markete cezai işlem uygulandı.


Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işyeri denetim ekipleri, ilçede bulunan marketlere yönelik denetimlere başladı.


Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, yetki alanları içerisindeki 76 adet markete yönelik başlatılan denetimlerde, şuana kadar 50 marketin denetlendiğini bildirdi. Dursun, marketlerin depoları, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen, temizlik, ambalajlar olmak üzere yaptıkları denetimlerde şuana kadar ulusal bir markete encümen kararıyla cezai işlem uyguladıklarını belirtti.


Denetimlerin süreceğini belirten Dursun, “Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ilçemizdeki tüm marketleri sürekli olarak denetlemeye devam edeceğiz” dedi.

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