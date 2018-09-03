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03 Eylül 2018 14:11

Zabıta ve polisten ortak trafik denetimi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ile Kdz.

Zabıta ve polisten ortak trafik denetimi

03 Eylül 2018 14:11

Ereğli Belediyesi Zabıta müdürlüğü ekipleri şehrin değişik noktalarında ortaklaşa trafik denetimi gerçekleştirdi.


Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde başlattığı ortak denetim çalışmaları kapsamında, Kdz. Ereğli’de zabıta ve trafik polisi ortak denetim gerçekleştirdi.


Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak il ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, ilçede trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu 8 ayrı noktada bugün sabah itibariyle denetimlere başladı.


Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, trafik polisleriyle ortak yapılan denetimlerin gün boyu süreceğini belirterek; “Ekipler parklar, kaldırım işgalleri, araç trafiği başta olmak üzere 8 ayrı noktada denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünün başlatmış olduğu bu çalışmaya, bizde Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak katkı veriyoruz. Ekipler, gerekli gördükleri hallerde cezai işlem uygulayacaklar” dedi.


Denetimler sırasında uygunsuz parklar ve yaya yolu işgalinde bulunanlara uyarılarda bulunuldu.




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