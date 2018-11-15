Zabıtan hijyen kurallarına uymayan lokanta ve simit fırınlarına ceza

Zonguldak Belediyesi'ne bağlı Merkez Zabıta Karakolu ekipleri kent merkezinde lokanta ve simit fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı. Denetimlerde eksik gramajlı simit satan ve hijyen kuralarına uymayan lokantalara toplam 3 bin 108 TL idari para cezası kesildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde Merkez Zabıta Karakolu Amirliği ekipleri simit fırınlarına ve lokantalara hijyen ve gramaj denetimi gerçekleşirdi.

Denetimler sonunda hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajlı simit satan fırınlara ceza yazıldığını söyleyen Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu; "Zabıta ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde kent merkezinde lokanta ve simit fırınlarına hijyen ve ruhsat denetiminde bulundu. Hijyen kurallarını ihlal eden ve eksik gramajlı simit satan toplam 12 işletmeye kişi başı 259 TL olmak üzere toplam 3 bin 108 TL idari para cezası kestik. Bundan sonra da gerekli şartlara uymayan fırınlarımıza yönelik denetimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Halkımızın daha sağlıklı ürünler alabilmeleri için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Halkın sağlığıyla oynamaya kimsenin hakkı yok. Bu konuda işletmelerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.