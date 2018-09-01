Zafer Bayramı’nı Atatürk imzası ile kutladılar

Zafer Bayramı coşkusunu paylaşmak için Esas 67 Burda AVM’ de buluştular.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak’ a her zaman kaliteli ve nezih bir yaşam alanı sunan 67 Burda Alışveriş Merkezi Zafer Bayramı’ nı büyük bir coşku ile kutlandı.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Başkomutanlık Muharebesi’nin kazanıldığı ve bu yıl 96. yılı olan 30 Ağustos Zafer Bayramını saat 17:00 den itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı geçici dövme ile yaşatıldı.

Zonguldak Türk Ulusunun bağımsızlık sembolü olan bu anlamlı günün gururunu, 67 Burda Alışveriş Merkezi’ nde kutlandı.