ZAPADER yönetimi iftar programında bir araya geldi

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonuna bağlı Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Üyesi Zonguldak Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından Zonguldak mülki ve idari amirleri ile bağlı olduğu Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Çaydeğirmeni Beldesinde özel bir pastahanede düzenlenen programa; Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, MHP İlçe Başkanı Erol Kaptan, CHP ilçe Başkanı Yaşar Bükrü, Taşpakon Başkanı Gökhan Tufan, Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Emir Erik, İç Anadolu Federasyon Başkanı Emre Geyikçi, Bartın Dernek Başkanı Hüdaverdi Akgün, Ankara Dernek Başkanı Ramazan Ceylan, Başkan Yardımcısı Erhan Çetinöz, Çağrı Atabil, Konya Dernek Başkanı Recep Güner ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yeşilgazel katıldı.

Düzenlenen iftar programına katılımlarından dolayı misafirlerine teşekkür eden Zonguldak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (ZAPET) Başkanı Begüm Uzun, ”Öncelikle başkanlığını yürüttüğüm ilk etkinliğimizin davetine bizleri kırmayarak iştirak eden tüm misafirlerimize yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle bu mübarek Ramazan ayında ilimizin mülki ve idari amirleri ile uzaktan yakından bizleri kırmayarak davetimize icap eden tüm katılımcılarımıza düzenlenen organizasyona iştiraklerinden dolayı memnuniyetimi belirtmek isterim Mübarek Ramazan ayının ve nasip olursa çok az bir zaman sonra kutlayacağımız Ramazan bayramının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Programın ardından günün ansına Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu tarafından TAŞPAKON Genel Genel Başkanı Gökhan Tufan’a ilçenin sembolü olan Devrek Bastonu hediye edilirken, iftar programına maddi destek veren sponsorlara da teşekkür belgeleri verildi.