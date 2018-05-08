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08 Mayıs 2018 12:35

ZFD - BAKKA işbirliğinde düzenlenen photoshop eğitimi tamamlandı

Zonguldak Fotoğraf Derneği’nin; Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Teknik Destek Programı TR 81/18/TD/012 nolu projesi olan ’Photoshop Giriş Seviyesi Eğitim’ semineri İFSAK Fotoğraf Derneğinden Burak Şenbak’ın eğitmenliğinde 28 Nisan-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında dernek binasında yapıldı.

ZFD - BAKKA işbirliğinde düzenlenen photoshop eğitimi tamamlandı

08 Mayıs 2018 12:35


Eğitim programı hakkında bilgi veren ZFD Kerem Öztürk, "Eğitimimiz 4 gün 5 er saatten toplamda 20 saatte tamamlandı. İlk 3 gün teorik dersleri alan 27 üyemiz, eğitimin son günü 06 Mayıs tarihinde teorik bilgilerini bilgisayarlarındaki uygulamayı kullanıp, pratik yaparak hayata geçirmiş oldular. Eğitimin sonunda katılımcı sertifikası alan üyelerimiz, etkinlikten oldukça memnun ayrıldılar. Katılan tüm üyelerimize ve eğitmenimiz Sevgili Burak Şenbak hocamıza ve bize bu fırsatı sunan BAKKA Yöneticilerine teşekkürü borç biliyoruz. Eminiz ki ileride yeni projeler için BAKKA biz ZFD üyelerine destek olmaya devam edecektir.


Eğitimi tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan üyelerimize bu etkinlik boyunca gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.




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