ZFD - BAKKA işbirliğinde düzenlenen photoshop eğitimi tamamlandı

Eğitim programı hakkında bilgi veren ZFD Kerem Öztürk, "Eğitimimiz 4 gün 5 er saatten toplamda 20 saatte tamamlandı. İlk 3 gün teorik dersleri alan 27 üyemiz, eğitimin son günü 06 Mayıs tarihinde teorik bilgilerini bilgisayarlarındaki uygulamayı kullanıp, pratik yaparak hayata geçirmiş oldular. Eğitimin sonunda katılımcı sertifikası alan üyelerimiz, etkinlikten oldukça memnun ayrıldılar. Katılan tüm üyelerimize ve eğitmenimiz Sevgili Burak Şenbak hocamıza ve bize bu fırsatı sunan BAKKA Yöneticilerine teşekkürü borç biliyoruz. Eminiz ki ileride yeni projeler için BAKKA biz ZFD üyelerine destek olmaya devam edecektir.

Eğitimi tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan üyelerimize bu etkinlik boyunca gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verdi.