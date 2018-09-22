ZGC, "Hem hırsız hem eşkıyalar"

Zonguldaklı Gazeteciler Cemiyeti Genel Merkezi'nden yapılan açıklama da İHA Muhabiri Barış Doğan'a ve diğer gazetecilere yönelik yapılan ağır şiddet, darp, saldırı ve küfürlü hakaretleri kınadı. Yapılan açıklamada ayrıca, Kaçak ocakların Zonguldak'ın kanayan yarası olduğunu, kaçak ocak ismi üzerinde yasal olmayan ocak üretimi olduğunu ve bunun adını devlet hırsızlık olarak adlandırdığını hatırlatıldı.

Gazetecilerin bu tür saldırılarla korkutulup sindirilemeyeceğini belirten ZGC Başkan ve Yönetiminin açıklaması şöyle;

"Gazeteci İHA Zonguldak muhabiri Barış Doğan ve diğer haber ajansı muhabirleri, Ankara yolu, Elvanpazarcık mevkinde kaçak ocak işleten bir yasal olmayan kömür ocağında göçük üzerine olay yerine intikal ederler. Göçük olan yer ana karayolun bir kilometre içerisinde.

Göçük olan ocak yolu ise orman yolu. Aynı zamanda olayın olduğu yerde AFAD ekipleri ve 112 acil servis de bulunmaktadır. Kolluk kuvvetleri ise daha henüz bölgeye ulaşmamıştır.

Gazetecilik mesleğin gereği olarak kamu adına görev yaparlar ve şartlar ne olursa olsun, halkın haber alma hakkının fedakar neferleridir.

Dolayısı ile gazetecilere yapılan her türlü saldırı, aslında toplumun haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yapılmış saldırıdır.

Meslektaşlarımıza yönelik gerçekleşen bu çirkin eylemin, basın emekçisi gazetecimizin adeta linç edilmeye çalışıldığı gördük ve yaşadık. Bu linç girişimi kesinlikle basit özür ile değil. Yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.

Barış Doğan, o gün ölümden dönmüştür. Vücudunun her yerinde darp izleri mevcuttur. Başında, çenesinde ve burun kısmında ağır eziklikler mevcuttur.

O gün görevde olan diğer basın mensubu meslektaşlarımız canlarını tam bir kilometre koşarak kurtarmışlardır. Kamu görevi yapan bir mensubumuz 112 acil ambulansına sığınmıştır.

Göçük esnasında bulunan kişi ve kişiler toplu halde şiddet ve saldırıda bulunmuşlardır.

Kaçak ocak Zonguldak'ın kanayan yarasıdır. Kaçak ocak ismi üzerinde yasal olmayan ocak üretimi demek. Ve bunun adını devlet hırsızlık olarak adlandırmıştır.

Yetkililerin ve ilgilileri bu konuda göreve davet ediyoruz.

ZGC genel merkezi olarak, başta Barış Doğan olmak üzere ve orada görev yapan tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, sorumluları şiddetle kınıyor ve mutlaka caydırıcı cezalarla cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Şikayetçi olduğumuzu da duyuruyoruz".