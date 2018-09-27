Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: KDZ. Ereğli Belediyespor: 2 - Antalyaspor: 3

Eleme Turu'nda Süper Lig takımlarından Antalyaspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup takımlarından Kdz. Ereğli Belediyespor'a konuk oldu. Normal süresi 2-2 berabere biten maçta uzatmaların ilk bölümünün sonunda Danilo ile golü bulan Ege temsilcisi sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Stat: Dr. Ereğli Beyçayır

Hakemler: Koray Gencerler, Serdar Diyadin, Ata Yıldırım

Kdz. Ereğli Belediyesporspor: Can Avcı, Barış Baltürk, Vijdan Aladağ, Sercan Çekmen, Süleyman Baykuş, Muhammet Emin Bakan, Engin Gülle (Eray dk. 73), Volkan Uluğ (Emre Berkan dk. 91), Burak Toker, Serbay Aydın (Hami dk. 104), Oruc Balaşlı (Koray Kurt dk. 83)

Yedekler: Ahmet Burgaz, Engin Kankal, Hakan Kenç,

Teknik Sorumlu: Zafer Şahin

Antalyaspor: Ozan Evrim, Musa Nizam, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Birkan Öksüz, Osman Çelik, Serdar Özkan, Barrada (Sergen dk. 106), Danilo, Olcan Adın (Harun dk. 57), Armel Drole (Mustafa dk. 93)

Yedekler: Enes Şahin, Göktuğ Kımışır, Cenk Şen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Oruç (dk. 1), Burak (dk.70) (Kdz. Ereğli), Armel Drole (dk. 19), Salih (dk. 64) Danilo (dk. 105+1) (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Barış (dk. 90) (Kdz. Ereğli)

Sarı Kartlarlar: Serbay, Emre Berkan, Muhammet Emin (Kdz. Ereğli), Birkan, Barrada, Bahadır, Harun, Salih (Antalyaspor)