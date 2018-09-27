İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: KDZ. Ereğli Belediyespor: 2 - Antalyaspor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Süper Lig takımlarından Antalyaspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup takımlarından Kdz. Ereğli Belediyespor'a konuk oldu. Normal süresi 2-2 berabere biten maçta uzatmaların ilk bölümünün sonunda Danilo ile golü bulan Ege temsilcisi sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.



Stat: Dr. Ereğli Beyçayır


Hakemler: Koray Gencerler, Serdar Diyadin, Ata Yıldırım


Kdz. Ereğli Belediyesporspor: Can Avcı, Barış Baltürk, Vijdan Aladağ, Sercan Çekmen, Süleyman Baykuş, Muhammet Emin Bakan, Engin Gülle (Eray dk. 73), Volkan Uluğ (Emre Berkan dk. 91), Burak Toker, Serbay Aydın (Hami dk. 104), Oruc Balaşlı (Koray Kurt dk. 83)


Yedekler: Ahmet Burgaz, Engin Kankal, Hakan Kenç,


Teknik Sorumlu: Zafer Şahin


Antalyaspor: Ozan Evrim, Musa Nizam, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Birkan Öksüz, Osman Çelik, Serdar Özkan, Barrada (Sergen dk. 106), Danilo, Olcan Adın (Harun dk. 57), Armel Drole (Mustafa dk. 93)


Yedekler: Enes Şahin, Göktuğ Kımışır, Cenk Şen


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Oruç (dk. 1), Burak (dk.70) (Kdz. Ereğli), Armel Drole (dk. 19), Salih (dk. 64) Danilo (dk. 105+1) (Antalyaspor)


Kırmızı Kart: Barış (dk. 90) (Kdz. Ereğli)


Sarı Kartlarlar: Serbay, Emre Berkan, Muhammet Emin (Kdz. Ereğli), Birkan, Barrada, Bahadır, Harun, Salih (Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.